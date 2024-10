Lo aveva già detto ai microfoni di 'Striscia la notizia', quando aveva ricevuto il Tapiro d'Oro per essere finita in mezzo al dissing tra Fedez e Tony Effe, e ora Taylor Mega lo ribadisce: Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta. L'influencer, che aveva confermato di aver avuto una frequentazione con il rapper milanese, ha parlato ai microfoni del podcast 'Gurulandia', dopo che Chiara Ferragni a 'Striscia la notizia' aveva negato tutto. "Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se 'coppia aperta' significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo", erano state le parole dell'imprenditrice.

"Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose", ha dichiarato Taylor Mega durante il podcast. E quando i conduttori le chiedono "Quindi Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico oppure no?", lei risponde: "Io sapevo che erano una coppia aperta. A 'Striscia la notizia' cosa poteva dire? Secondo te poteva dire qualcos'altro?".