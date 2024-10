Taylor Swift è la musicista più ricca del mondo. Con un impero di circa 1,6 miliardi di dollari, la cantante di 'Cruel Summer' ha spodestato la rivale Rihanna, ottenendo così il primato di artista più pagata al mondo.

Quanto vale il suo patrimonio?

Come si legge su 'Forbes', Taylor Swift ha visto aumentare il proprio patrimonio con il suo 'Eras Tour': con oltre 2 miliardi di dollari per 125 spettacoli - tra cui due con tappa sold out a Milano -, ovvero circa 16 milioni di dollari a spettacolo, la pop star detiene il record del più grande incasso di un tour mondiale. Solo alcuni mesi fa la rivista economica americana aveva inserito la pop star nella lista delle artiste più ricche del mondo. Ora Taylor Swift è in assoluto la più ricca.

La cantante di 'Shake it off' è proprietaria di numerose case sparse per gli Stati Uniti. Oltre alle precedenti tournée, l'aumento della fortuna deriva dal catalogo, che è stato valutato 600 milioni di dollari. Senza dimenticare altri 600 milioni in diritti d'autore e circa 125 milioni in beni immobili.

Taylor Swift, come sottolinea la rivista americana, già alla fine dello scorso anno aveva raggiunto lo status di miliardaria. Il suo successo è evidente: tutti, giovani e adulti, impazziscono per la sua musica e in pochissimo tempo è diventata una delle artiste più seguite e amate del panorama musicale mondiale.

La classifica secondo la rivista americana

La cantante Rihanna si posiziona ora al secondo posto nella lista delle musiciste più pagate al mondo con un patrimonio di 1,4 miliardi di dollari, ottenuto grazie al suo impero 'Fenty', azienda di cosmetici e moda.