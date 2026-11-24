Due simboli storici e culturali dell’identità partenopea uniscono le forze per celebrare l’arte, la storia e la grande tradizione dolciaria della città. La Fondazione Teatro di San Carlo e il Gran Caffè Gambrinus hanno siglato una collaborazione per la produzione della “Torta Teatro San Carlo”. Il nuovo dolce, che recherà il logo ufficiale del Lirico di Napoli, nasce dalla tradizione della pasticceria partenopea che trova da sempre ispirazione nella pasticceria francese.

Già altri storici teatri hanno avuto una dedica da illustri pasticcieri con la nascita di un dolce ad hoc: la Torta Teatro di San Carlo farà il suo debutto alla serata inaugurale della Stagione d’Opera 2026/27, in programma il 2 dicembre.

Il design del dessert è stato sviluppato in stretta sinergia con la Fondazione per garantire la piena coerenza con l’immagine e l’eccellenza del Teatro. Un equilibrio ricercato di consistenze, colori e profumi mediterranei, pensato per rendere omaggio ai sapori del territorio: su una base croccante alla nocciola, si alternano soffici strati di pan di spagna e mousse alla ricotta, fino alle note agrumate del confit al mandarino e gelée all’arancio.