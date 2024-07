Temptation Island 2024 stravince la gara degli ascolti in prima serata. Le vicende, i tormenti e gli amori delle coppie rimaste nel reality di Canale 5 continuano ad appassionare e ieri sera, mercoledì 24 luglio 2024, la quinta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia è stata vista da 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8%. L'attesa è per la puntata finale di Temptation che andrà in onda stasera. Si tirano le somme delle ultime 4 coppie rimaste che devono trasformare i loro dubbi in certezze: Vittoria e Alex, Martina e Raul, Jenny e Tony, Siria e Matteo.

La nota della Rai su rinvio Noos

Intanto, a seguito della notizia del rinvio di Noos di Alberto Angela, che sarebbe dovuto andare in onda questa sera su Rai 1 confrontandosi con la finale di Temptation Island in programma su Canale 5, una nota della Rai precisa che "la decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela 'Noos' al 22 agosto è stata presa dalla Rai - in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda - per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela".

"Non a caso - prosegue la nota - 'Noos' risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai - per riprendere le parole dello stesso Angela - continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi. E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela - in tutti i campi del sapere - continua".

Alberto Angela: "Noos torna dal 22 agosto su Raiuno con 3 puntate"

E' lo stesso Alberto Angela ad annunciare via Facebook: "Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre. Vi aspetto, quindi, dal 22 agosto per riprendere il nostro viaggio nella conoscenza. Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura".