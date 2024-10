L'attesa è stata fin troppa per i telespettatori di Temptation Island. La quarta puntata del programma si era conclusa con l'anticipazione del falò di confronto tra Alfred e Anna, nella puntata di ieri 8 ottobre, è arrivata la resa dei conti. Com'è finita tra la coppia di Perugia?

Il falò di confronto tra Alfred e Anna

Il programma sta per giungere al termine, ma Alfred e Anna hanno richiesto il falò di confronto anticipato dopo che lei ha preso visione del tradimento di lui in diretta, proprio sotto gli occhi delle telecamere. Alfred si è avvicinato solo dopo poche ore dall'ingresso nel villaggio in modo sospetto alla single Sofia, fino a quando i due non sono stati beccati a scambiarsi teneri abbracci, e non solo...

Dopotutto, questo per Anna non era una novità. Alfred l'ha tradita proprio quando i due stavano intraprendendo una conoscenza. Ecco perché la 27enne ha chiesto alla redazione di partecipare al programma, per testare la fedeltà del suo fidanzato. Ma non è andata come sperava. Il 25enne ha confessato di non essere più innamorato di Anna, ma non riusciva a lasciarla per la gratitudine che provava nei suoi confronti e in quella dei suoi genitori.

Alfred si è mostrato pentito del bacio avvenuto con Sofia, per questo motivo ha chiesto il falò di confronto, assumendosi tutte le conseguenze del suo gesto. Anna, tuttavia, non ha voluto sentire spiegazioni e il falò tra i due si è concluso con l'addio da parte di Anna che non crede a una sola lacrima versata dall'ex fidanzato Alfred. È finita così la relazione tra i due: Alfred dopo il falò ha chiesto al conduttore Filippo Bisciglia di incontrare la single Sofia ringraziandola per i momenti passati insieme. I due hanno confessato davanti le telecamere di voler continuare la conoscenza anche fuori dal programma.

Appuntamento alla prossima settimana con la puntata finale di Temptation Island per scoprire cosa ne sarà delle coppie rimaste nei villaggi.