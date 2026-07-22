circle x black
Cerca nel sito
 

Temptation Island, stasera nuova puntata: le anticipazioni

L'appuntamento è su Canale 5

Temptation Island - Canale 5
Temptation Island - Canale 5
22 luglio 2026 | 06.58
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento per Temptation Island. Oggi, mercoledì 22 luglio, il 'viaggio nei sentimenti' di Canale 5 torna con una nuova puntata, la seconda della settimana dopo quella andata in onda lunedì 21. Cosa succederà nella sesta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia?

L'ultimo appuntamento si è concluso con Andrea che, dopo un percorso turbolento, ha richiesto un falò di confronto anticipato perché ha capito quanto Iris sia importante per lui, ma non è ancora chiaro se lei abbia deciso di incontrarlo o meno.

La coppia però non è l'ultima in cerca di risposte sulla loro relazione e sul proprio futuro. Per la prima volta dall'inizio della nuova stagione apparirà una 'nuova' coppia, fino ad oggi rimasta in disparte: Diamante e Bernadette. Come anticipato da Filippo Bisciglia, la puntata si preannuncia ricca di colpi di scena per tutte le coppie rimaste nel programma: oltre a quelle già citate, Sabrina e Giovanni, Soraya e Cristian e Francesca e Danilo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
temptation island temptation island stasera temptation island anticipazioni temptation island nuova puntata
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza