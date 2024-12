Selvaggia Lucarelli replica alla frecciata di Teo Mammucari. Durante l'intervista 'con fuga' rilasciata a Belve, il comico ha paragonato la conduttrice Francesca Fagnani a Selvaggia Lucarelli. Il commento non è sfuggito alla blogger, che lo ha condiviso sulle sue storie Instagram, ricordando i ripetuti scontri con Mammucari a Ballando con le stelle nella scorsa stagione televisiva.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Le poche domande fatte da Francesca Fagnani, sono bastate per spingere Teo Mammucari ad alzarsi dallo sgabello e abbandonare lo studio di Belve nella puntata andata in onda nella prima serata di martedì 10 ottobre. Il comico non ha particolarmente apprezzato il modus operandi della conduttrice sin dalla prima domanda. "Lei si è proposto di partecipare, io le ho detto di 'no' un anno e invece quest'anno è qui, la ringrazio per aver accettato", ha detto Francesca Fagnani presentando l'ospite. Mammucari, infastidito dalla rivelazione, ha commentato: "Sei partita come la Lucarelli". "Ma è un complimento", ha tuonato la Fagnani, che ha particolarmente gradito il paragone con la blogger.

Non si è fatta attendere la replica della giurata di Ballando con le stelle, che sui suoi profili social ha condiviso il filmato di uno scontro avvenuto al dance show con Mammucari, quando il comico partecipò in coppia con Anastasia Kuzmina. "È esattamente quello che si è visto a Ballando", ha scritto Selvaggia Lucarelli, aggiungendo: "Comunque è l'anno de 've lo avevo detto'". La giornalista fa riferimento a una lite avvenuta in diretta televisiva quando, nel suo ruolo da giurata, ha commentato la performance di Mammucari esordendo con tre parole "Mi fai tenerezza".

Teo Mammucari, dopo l’intervista-scontro con Francesca Fagnani a Belve, ha spiegato a RTL 102,5 i motivi della fuga dalla trasmissione: "Da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia".