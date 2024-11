Christian De Sica: "In 'Dinner Club 3' ho dormito in tenda e con Cracco ho cucinato i coglioni del toro"

"Ci hanno fatto dormire in tenda dentro i sacchi a pelo, non parliamo dell'umidità". A raccontarlo è Christian De Sica, tra i protagonisti della terza stagione di 'Dinner Club', il viaggio culinario guidato dallo chef stellato Carlo Cracco in arrivo il 21 novembre su Prime Video. "Quando ho accettato di partecipare ho pensato che con Cracco avrei mangiato o cucinato cibi raffinati". E invece no: "la prima cosa che mi ha fatto cucinare sono stati i coglioni del toro, un'impresa per tagliargli... ma non li ho mangiati", ricorda De Sica, che condiviso l'esperienza con Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo in sella a un camper vintage guidato dallo chef. Ad assaggiare i piatti dei tre cuochi improvvisati sono i veterani dello show Sabrina Ferilli, Antonio Albanese e lo special guest Corrado Guzzanti.

Un viaggio in lungo e in largo per l'Italia alla scoperta di angoli nascosti, materie prime, tradizioni, tante risate e i sampietrini dell'Appia Antica, dove ha inizio la nuova edizione. "A Christian e Rocco hanno dato la bicicletta con la pedalata assistita a me, invece, una Graziella", racconta scherzando la Fanelli, che aggiunge: "lo so io cosa ho passato a pedalare sui sampietrini...". Per Papaleo, invece, è stata "un'esperienza sorprendente, infatti volevo restituire anche la paga, ma poi loro hanno insistito", scherza il regista e attore.