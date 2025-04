'The Couple - Una vittoria per due' torna stasera, lunedì 14 aprile, in prima serata su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Il gioco entra finalmente nel vivo: come avranno trascorso questa prima settimana i concorrenti?

Le anticipazioni

I concorrenti, durante la prima settimana di gioco, hanno cominciato a scoprirsi e a studiarsi. Le nuove coppie nate in puntata – come Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli o Laura Maddaloni e Giorgia Villa – sembrano affiatate. Tuttavia, le strategie tra i concorrenti cominciano a farsi vive e non mancano i primi malumori.

Nell'appuntamento di questa sera i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide. Solo la coppia vincitrice otterrà come premio la possibilità di sfilare una o più chiavi agli avversari, aumentando così le proprie chance di trovare quella giusta per aprire la cassaforte contenente il milione e guadagnare l’immunità dalle prime Nomination.

Spazio per un momento emozionante. Le sorelle Testa riceveranno una sorpresa speciale: per loro, arriverà nella Casa la mamma Anna, pronta a dare forza e sostegno. Il gioco entra nel vivo: chi saprà resistere alla pressione e conquistare una nuova chiave? Per scoprirlo, appuntamento alle 21.30 su Canale 5.