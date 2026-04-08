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The Strokes, il nuovo album 'Reality Awaits' uscirà a giugno

A sei anni dall'ultimo lavoro in studio, la band rock alternative statunitense torna il 26 giugno con un disco di inediti, prodotto da Rick Rubin e anticipato dal singolo 'Going Shopping'

La copertina del nuovo disco dei The Strokes, 'Reality Awaits'
La copertina del nuovo disco dei The Strokes, 'Reality Awaits'
08 aprile 2026 | 14.44
Redazione Adnkronos
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A sei anni dal loro ultimo lavoro in studio, il 26 giugno prossimo esce 'Reality Awaits' (Sony Music / Cult Records / Rca Records), il settimo atteso album di inediti di The Strokes, già disponibile in pre-order. L’album sarà disponibile nelle versioni digitale, cd, Lp nero, Lp Black Ice Glitter (Esclusiva Discoteca Laziale), Lp Metallic Gold (Esclusiva Ibs/Feltrinelli).' Reality Awaits' è stato anticipato dal singolo, già disponibile in digitale, 'Going Shopping', che sarà in radio da venerdì 17 aprile.

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L’album è stato registrato in Costa Rica con il produttore Rick Rubin e poi terminato in giro per il mondo, e segna l’atteso ritorno della band con nuova musica, sei anni dopo l’album del 2020 'The New Abnormal', cui seguirà un intenso tour mondiale. The Strokes si esibiranno in alcuni dei principali festival in giro per il mondo, come il Coachella (in cui suoneranno l’11 e il 18 aprile), e saranno headliner al Bonnaroo, Outside Lands, Summer Sonic 2026 in Giappone e molti altri. Tra le band rock alternative statunitensi più influenti degli inizi del 21esimo secolo, dal 2001, data del debutto, la loro discografia è stata in grado di ridefinire il suono di un’intera generazione.

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