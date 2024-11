'This is me' parte oggi in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Silvia Toffanin si struttura in tre puntate che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo della Tv, 'Amici'. Lo show esplora la nascita, l'evoluzione e la realizzazione dei sogni di questi artisti che, insieme alla Toffanin, ripercorreranno le tappe fondamentali delle loro carriere, iniziate proprio tra i banchi della scuola di 'Amici'.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di 'This Is Me' ospita: Emma, vincitrice di 'Amici' nel 2010 e affermata cantante multiplatino, vincitrice e co-conduttrice del Festival di Sanremo; Giuseppe Giofrè, vincitore di 'Amici' nella categoria danza nel 2011 e ballerino di fama internazionale, che ha collaborato con artisti del calibro di Taylor Swift, Kylie Minogue e Jennifer Lopez; Irama, cantautore multiplatino vincitore di 'Amici' 2018; Elena D'Amario, ballerina professionista di 'Amici' e membro della Parsons Dance Company; Stash, che con i The Kolors ha vincito 'Amici' nel 2015; Diana Del Bufalo, attrice di cinema, fiction e teatro; Isobel, ballerina professionista australiana e i talenti più recenti come la ballerina Serena Carella, i musicisti Petit e Mida, e la ballerina Marisol, vincitrice nella categoria ballo lo scorso anno.

Il programma alterna momenti di racconto, con immagini e parole, a performance di canto e ballo. Tra gli ospiti musicali della prima puntata: Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma.

L'intrattenimento comico è affidato a Francesco Cicchella. Immancabili le sigle storiche di 'Amici', come 'Fame', 'It's Raining Men' e 'Maniac', interpretate dai professori e coreografi Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, accompagnati dal corpo di ballo. La conduzione di Silvia Toffanin è affiancata dalla direzione artistica di Stephane Jarny.