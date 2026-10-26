Till Lindemann, una data a Milano a novembre 2027

Till Lindemann torna in Italia. Il cantante dei Rammstein sarà in concerto all’Alcatraz di Milano il 2 novembre 2027 nell’ambito del suo 'World Tour 2027' che prenderà il via in primavera. I fan potranno godersi i concerti in città come Rostock, Monaco, Dresda e Amburgo. Altre tappe previste in Europa includono Helsinki, Amsterdam, Londra, Zurigo, Istanbul e molte altre. Dopo il successo del suo tour solista 'Meine Welt' del 2025, acclamato dalla critica e che ha venduto oltre 200.000 biglietti in Europa, Till Lindemann torna con una serie di show che si annuncia rumorosa, radicale e senza compromessi. Il tour, che prevede oltre 50 concerti, partirà da altri continenti prima di attraversare 22 Paesi europei per un totale di 33 eventi.

“È la terza volta che ci occupiamo dell’intero tour europeo di Till Lindemann e ogni edizione ha superato la precedente: abbiamo iniziato con 18 concerti, siamo passati a 25 e ora abbiamo 33 date in 22 Paesi - dice Fred Handwerker, amministratore delegato della Handwerker Promotion e GmbH e promotore del tour europeo -. L’entusiasmo del pubblico è palpabile ogni volta: la folla è elettrizzata e l’energia che Till trasmette sul palco è semplicemente unica nel suo genere. Non vediamo davvero l’ora che inizi il ‘World Tour 2027’, il nostro tour più grande con Till fino a oggi”.