Tonino Carotone torna con l'album 'Gran Reserva', un libro e tour

Un libro, un album, un tour e un film: sono le quattro iniziative che segnano il ritorno di Tonino Carotone, artista spagnolo eccentrico e anticonformista, simbolo di una musica sospesa tra ironia, malinconia e sonorità latine. A vent’anni dalla prima pubblicazione, dall’11 novembre torna in libreria 'Il maestro dell’ora brava' (edizione Gran Reserva), firmato da Tonino Carotone con lo scrittore Federico Traversa e pubblicato da Il Castello nella collana Chinaski. La nuova edizione, ampliata e aggiornata, intreccia autobiografia, viaggio e non-fiction novel, raccontando la storia dell’artista e la sua profonda amicizia con lo scrittore genovese. Dalle origini punk e alternative al successo internazionale del 2000 con 'Me Cago En El Amor', il libro ripercorre una vita fuori dagli schemi, segnata da incontri, avventure e collaborazioni. Tra queste, quelle con Manu Chao, Piotta, Roy Paci ed Erriquez della Bandabardò. La nuova edizione arricchisce il racconto con gli incontri con Don Andrea Gallo e Gino Paoli. Al centro emerge una filosofia di vita che identifica nella libertà e nei rapporti autentici la vera ricchezza.

Venerdì 13 novembre, invece, esce 'Gran Reserva', nuovo album pubblicato da Maninalto! Records, con distribuzione Self e Believe. Venti brani che ripercorrono il repertorio più amato dell'artista, reinterpretati con una nuova veste sonora. Registrato dal vivo in studio in un'unica giornata, insieme alla band con cui Carotone ha condiviso 45 concerti, il disco restituisce spontaneità ed energia della dimensione live, valorizzando canzoni maturate attraverso anni di concerti, viaggi ed esperienze. La musica di Carotone arriva anche al cinema con 'È un mondo difficile', opera prima del regista Federico Mottica, presentata alla Festa del Cinema di Roma. Il musicista interpreta sé stesso in un cameo. Il brano 'Me Cago En El Amor' attraversa la pellicola e ispira sia il titolo sia le cinque sezioni narrative. Il film è atteso dal 2027. Infine, il tour 'Gran Reserva Live 2026/2027' porterà Carotone nei live club a partire dal 21 novembre, con debutto a Cagliari.

La tournée proseguirà nei mesi invernali per approdare successivamente sui palchi dei festival estivi, riportando al centro la dimensione più autentica dell'artista: il palco. Queste le prime date in continuo aggiornamento: 21.11 Cagliari Jester Club, 04.12 Lucera (Fg) Palazzo D’auria, 05.12 Taranto Mercato Nuovo, 08.12 Carmiano (Le) Piazza Del Tempo, 11.12 Ranica (Bg) Druso, 12.12, Genova Ostello Bello (showcase presentazione libro con Federico Traversa), 13.12 Cavallermaggiore (Cn) Festival Piemontese Dell’editoria (showcase presentazione libro con Federico Traversa), 29.12 Napoli Tba, 02.01 Ragusa Teatro Tenda, 29.01 Livorno The Cage Theatre, 30.01 Roma Largo Venue, 12.02 Milano Arci Bellezza, 13.02 Tortona (Al) Wally's Pub, 14.12 Torino Lambic, 15.12 Torino Lambic e 27.02 Castiglione Del Lago (Pg) La Darsena Live.