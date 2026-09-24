circle x black
Cerca nel sito
 

Tony Effe nella bufera, indossa taglia 38 da donna: "Siete schiavi del cibo e dei carboidrati"

Il trapper ha condiviso sui social un video prima di recarsi alla sfilata Diesel della Milano Fashion Week

Tony Effe - fotogramma/ipa
Tony Effe - fotogramma/ipa
24 settembre 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siete schiavi del cibo". È la frase pronunciata da Tony Effe in un video pubblicato sul suo profilo Instagram che ha acceso una polemica sui social. Il trapper romano ha mostrato ai suoi follower il jeans indossato in occasione della sfilata di Diesel che si è tenuta ieri alla Milano Fashion Week, sottolineando di portare una taglia 26 da donna, equivalente a una 38 italiana.

"Vi dico solo che questa è una 26 da donna, avete capito? Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati e degli zuccheri". E poi, rincara la dose: "Siete solo schiavi degli zuccheri". Le parole hanno generato numerose reazioni negative da parte degli utenti. Al centro delle polemiche c'è chi sottolinea l'impatto che queste frasi possono avere sui più giovani, sul rapporto che questi hanno con il cibo e con il proprio corpo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tony effe giulia de lellis tony effe oggi tony effe ultime notizie tony effe sfilata
Vedi anche
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia
Scuola, Sasso (Fn): "Accettiamo dl con riserva, vediamo se è solita fuffa di governo di destra finta" - Video
Colosseo, Di Cola (Cgil): "Non si può morire sul lavoro a 22 anni, saremo parte civile" - Video
'Il senso delle parole', maxi cruciverba di Bartezzaghi in tour negli ospedali contro i tabù sui tumori - Video
La sorpresa di Ultimo ai fan di Roma, arriva in sala per la prima del docufilm su Tor Vergata - Video
Antisemitismo, Romano (Museo Brigata Ebraica): "Bonelli e Fratoianni come i neofascisti, da loro mai solidarietà" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza