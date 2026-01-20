Tori Amos annuncia il nuovo album 'In Times of Dragons', in uscita il primo maggio. Tori è una cantautrice, pianista e compositrice con al suo attivo numerosi dischi di platino e otto nomination al 'Premio Grammy'. Tori svela la copertina realizzata con un intricato processo vintage unico nel suo genere e ha annunciato la data d’uscita del suo 18esimo album in studio 'In Times of Dragons'. Ammirata per aver costruito una carriera multiforme e unificante, caratterizzata da un attivismo senza paura e da una musicalità ultraterrena, la nuova raccolta continua questa tradizione narrativa attraverso un cast dinamico di personaggi. È un potente viaggio di resilienza e risveglio, in cui la ricerca della libertà incontra forze che cercano di controllare e mettere a tacere. '''In Times of Dragons' - spiega Tori - è una storia metaforica sulla lotta della democrazia contro la tirannia, che riflette l'attuale e abominevole distruzione della democrazia in tempo reale da parte dei 'demoni lucertola che credono nei dittatori' nella loro usurpazione dell'America''.

L'uscita dell'album sarà accompagnata dal più grande tour europeo di Amos degli ultimi dieci anni, che toccherà 17 paesi tra aprile e maggio 2026. I concerti la vedranno affiancata ancora una volta dai suoi collaboratori di lunga data Jon Evans (MD e basso) e Ash Soan (batteria), insieme a tre coriste - Liv Gibson, Deni Hlavinka e Hadley Kennary - che interpreteranno brani tratti da 'In Times of Dragons' e successi della sua illustre carriera trentacinquennale, che vanta otto nomination ai 'Grammy' e oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo. La fotografa Kasia Wozniak ha lavorato con positivi diretti su carta utilizzando il processo RA-4, scattando tutte le foto con una fotocamera di grande formato. Woniak descrive così l'opera completa: "Ogni fotografia è stata composta, scattata ed elaborata con calma. È stato magico intrecciare il lavoro e la visione di Tori con i miei. Siamo passati da una fotografia all'altra con un ritmo intuitivo, allineato in ogni scatto. Il processo è diventato una sorta di rituale''.

Parlando del processo di creazione della copertina dell'album, Tori continua: ''Lavorare con Kasia e la stilista Karen Binns per dare vita alla storia e ai personaggi è stata un'esperienza davvero emozionante. Vedere la nostra collaborazione prendere forma, insieme a loro e a tutto il team, rimarrà per sempre nei miei ricordi". Con 'In Times of Dragons', Tori riunisce ancora una volta il politico e il personale in un'opera che risuona con l'urgenza dei tempi moderni.