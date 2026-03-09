Torna elrow Town, a Campovolo oltre 12 ore di elettronica, teatro e performance

Il 6 giugno prossimo, per il terzo anno consecutivo, Campovolo ospita l’esperienza di elrow Town Italy: un mix tra divertimento, teatro di strada, performer e tantissima musica elettronica. Annunciati i primi artisti alla console: Luciano, Deborah De Luca, Sara Landry, Rossi e tanti altri. elrow è un fenomeno nato come esperienza sperimentale e diventato un appuntamento internazionale, con 'town' nate un po' ovunque da Madrid a Dubai, dagli Stati Uniti all'Italia (la scorsa edizione, oltre 35.000 spettatori paganti), ogni anno soltanto tre o quattro selezione città possono ospitare questa festa, che rappresenta l’epitome dell’esperienza elrow: quella di spingere l’intrattenimento e il divertimento mischiando performance che non siano solo musicali.

ll festival all'Iren Green Park di Campovolo (Reggio Emilia), durerà oltre 12 ore, trasformando Campovolo in un universo di musica, arte e produzioni teatrali, dove migliaia di partecipanti da tutta Europa si riuniranno per sperimentare il mix distintivo di elrow: "musica elettronica, scenografie immersive e celebrazione collettiva". Luciano, Deborah De Luca, Sara Landry e Rossi guidano la prima ondata di artisti per elrow Town Italy 2026. Un primo pugno di dj che unisce icone globali e talenti emergenti. Un nome su tutti, in grado di coniugare generazioni sul dance floor, è Luciano, pioniere della scena house e techno globale, porterà il suo groove inconfondibile. Con lui anche Deborah De Luca, una delle artiste elettroniche italiane più riconosciute a livello internazionale, con i suoi set potenti ed energici. Si unisce alla line-up anche Sara Landry, la cui techno senza compromessi e le cui performance esplosive l'hanno resa una delle artiste più chiacchierate del circuito internazionale.

A completare la lista degli headliner c'è Rossi, un nome di spicco della nuova generazione di artisti house e Francis Mercier con il suo sound unico di house melodica. Questa prima ondata di nomi include anche un'ampia gamma di artisti che rappresentano stili ed energie diverse nell'intero spettro elettronico. Amedeo Picone, Biia, Chinonegro, Discip, Gaskin, Joëlla Jackson, Mattia Trani b2b Daisy, Melanie Ribbe, Rikther (live), Santé Sansone e Spfdj faranno tutti parte dell'esperienza musicale immersiva che si svilupperà sui diversi palchi del festival. Questi artisti daranno forma all'identità sonora di un festival in cui la musica incontra scenografie teatrali, mondi visivi surreali e il caos creativo che contraddistingue elrow. Altri djs, altri temi scenici e altri mondi creativi saranno svelati nei prossimi mesi: