Torna La Prima Estate: con Gorillaz, Nick Cave e Richard Ashcroft suona la grande musica

La grande musica internazionale, esclusive italiane e artisti attesi da tempo. Su un palco unico a pochi passi dal mare, in una cornice naturale che abbraccia i colori dell’estate tra il Tirreno e le Alpi Apuane, La Prima Estate torna per la sua quinta edizione dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore, in Versilia. Una line-up di alto profilo che vede tra i protagonisti Jack White, per la prima volta in Italia da solista, e i Gorillaz con il nuovo album fresco di stampa. Con loro, in esclusiva italiana per il festival: Richard Ashcroft, Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots, The Libertines, The Wombats, The Hives, Wolf Alice, Wet Leg, Emiliana Torrini, Nation of Language e Don West. Sleaford Mods, Dove Ellis, Ewan Sim, The Ramona Flowers e Midnight Generation – insieme a una speciale serata italiana con Marlene Kuntz, Ministri, Casino Royale e SI! BOOM! VOILÀ! – completano un cartellone coerente e di qualità, capace di guardare lontano e orgogliosamente oltre i trend del momento.

Scenario prestigioso ed evocativo si conferma Parco BussolaDomani, che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis, e ora per le passate edizioni de La Prima Estate ha applaudito artisti quali St. Vincent, Air, Fontaines DC, Michael Kiwanuka, Jamiroquai, Anderson. Paak e nel 2023 l’unica data italiana di Lana Del Rey. Anche quest’anno il pubblico può immergersi in ogni singola serata e – chi lo desidera – ritrovare l'equilibrio con le sessioni di yoga o seguire i talk Hangover @laprimaestate, le interviste agli artisti e i talk condotti da Massimo Coppola. Consolidando la novità dell’anno scorso, il festival rinnova il proprio impegno verso i talenti emergenti della scena italiana con Next Stage: La Prima Estate. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Detune di Milano, ha visto la partecipazione di 24 artisti in sei serate di live e una giuria composta da musicisti, produttori e giornalisti ha selezionato i vincitori.

Sei sono i nomi che apriranno ogni serata del festival: il 19 giugno doppio appuntamento con il garage punk ironico e schizofrenico dei Jagwari e con Unadasola, duo di Pietrasanta che intreccia sonorità pop alternative a una scrittura intensa e personale. Il 20 giugno danno il via alla serata italiana i milanesi Verìda, capaci di fondere attitudine rock, ricerca sonora ed eleganza stilistica, mentre il 26 giugno tocca alle atmosfere intime e profonde di Sara Parigi. Bhadmari sale sul palco sabato 27 per proporre l’aperto contrasto tra il suo immaginario fiabesco e testi crudi e diretti; domenica 28 sono invece gli Aurevoir Sofia a salutare il pubblico con il loro travolgente mix di punk hardcore e melodia. Poliedrico e imprevedibile, per la prima volta in Italia da solista e dopo anni di lontananza dal nostro Paese, è Jack White ad aprire la V edizione de La Prima Estate venerdì 19 giugno.

Tra i nomi più amati e attesi, il leggendario co-fondatore dei The White Stripes – inseriti da quest’anno nella Rock & Roll Hall of Fame – ha regalato recentemente al suo pubblico due nuovi brani, arrivati a due anni di distanza dall'acclamato album “No Name”, celebrato dalla critica tra i migliori progetti musicali del 2024. Ad accendere il palco prima dell'artista di Detroit sarà la band svedese a cui lo stesso White ha dichiarato di ispirarsi: i The Hives. Definiti una forza della natura dalla Bbc e consacrati da Joe Strummer dei Clash come coloro che hanno salvato il rock, si confermano tra le formazioni più frenetiche, vitali e influenti della propria generazione. Sabato 20 giugno salgono sul palco alcuni dei nomi più autentici del rock alternativo italiano. A partire dall’esibizione dei Marlene Kuntz, che celebrano i trent’anni de 'Il Vile', vera pietra miliare inserita da Rolling Stone tra i 100 dischi italiani più belli di sempre. I Ministri promettono un viaggio tra i loro storici successi e le novità dell’ultimo album 'Aurora Popolare', con brani carichi di rabbia e attesa, e del nuovo EP appena uscito 'Canzoni Ombra'. Un altro anniversario prestigioso per i Casino Royale con il tour 'Sempre Più Vicini Reloaded': un'occasione speciale per reinterpretare, trent’anni dopo, l’album simbolo del loro percorso.

Ad accendere la giornata è l'energia dei SI! BOOM! VOILÀ!, nati dall'incontro tra Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri (N.A.I.P.). Con l'omonimo album d'esordio si affermano come una formazione che vive di pura urgenza e ritmo. Domenica 21 chiude il primo weekend una grande serata dal DNA interamente britannico, capace di riunire quattro protagonisti di epoche e sensibilità diverse. Richard Ashcroft, The Libertines e The Wombats salgono sul palco de La Prima Estate per la loro unica data italiana, anticipati dai The Ramona Flowers, il quintetto di Bristol caratterizzato dal riconoscibile sound tra rock ed elettronica. Se con i The Verve prima, e una fortunata carriera solista poi, Ashcroft ha firmato pagine fondamentali del brit-pop grazie a una scrittura intensa e a live di grande impatto emotivo, prima di lui la scena sarà tutta per l'energia viscerale dei The Libertines – una delle formazioni più influenti guidata dal carisma di Pete Doherty e Carl Barât – e i The Wombats, tra le realtà più longeve e amate degli ultimi anni.

Venerdì 26 giugno è atteso Nick Cave con i fedeli The Bad Seeds, fautori di uno dei live più emozionanti al mondo. Insieme, sono pronti a ripercorrere quattro decenni di una carriera leggendaria fino alle atmosfere dell'ultimo album 'Wild God'. A caricare di energia la giornata, il ritorno al festival degli Sleaford Mods, tra le formazioni post-punk più incisive e riconoscibili degli ultimi anni, con il nuovo disco "The Demise Of Planet". Ancora, ecco le sonorità più intime e avvolgenti di Emiliana Torrini, la cantautrice islandese di origini italiane capace di muoversi tra dream pop, folk e atmosfere nordiche; e l’intensa scrittura indie-alternative di Dove Ellis, una delle voci più interessanti della nuova scena internazionale. Vero fenomeno globale e un Grammy portato a casa, sabato 27 giugno i Gorillaz festeggiano i loro primi 25 anni con il nuovo disco 'The Mountain' e un nuovo live che segna un atteso ritorno dopo quattro anni dall’ultima data in Italia.

Insieme alla formazione capitanata da Damon Albarn, una band simbolo del rinnovamento del pop-rock britannico come i Wolf Alice, che arriva a Lido di Camaiore dopo una serie di sold out, partecipazioni nei principali festival mondiali e la recente performance all’iconico Saturday Night Live UK. Li precede uno dei progetti più originali della scena synthpop contemporanea, i Nation of Language, che si sono guadagnati l’attenzione internazionale con la loro sensibilità elettronica e il loro lirismo umano; e il soul moderno ed elegante di Don West. Domenica 28 giugno il gran finale è affidato ai Twenty One Pilots. Forti di decine di certificazioni multiplatino, di un Grammy per la memorabile Stressed Out e di miliardi di streaming globali, portano in Versilia l’ultimo lavoro 'Breach', uscito nel 2025. Prima di loro le Wet Leg, il duo dell’Isola di Wight tra le realtà più dirompenti, brillanti e amate dell’alternative rock attuale; e i messicani Midnight Generation, capaci di conquistare il pubblico con un sound magnetico che fonde ispirazioni anni ’70, retro-pop, funk ed elettronica in una chiave squisitamente contemporanea.

Anche quest’anno torna l’appuntamento con Massimo Coppola e il suo HANGOVER @laprimaestate. Reduce dal successo in rete del suo showcast “ventanni che non esco”, l’ex VJ di riferimento della musica indie degli anni zero dà appuntamento al pubblico del festival intorno alle 11,30 sul rooftop dell’Una Experience Hotel – a pochi passi dal Parco BussolaDomani – per intervistare gli artisti che la sera si esibiscono sul palco del festival. Con loro anche altri ospiti dal mondo della letteratura, dell’attivismo e del giornalismo per raccontare la musica e i concerti come chiave di lettura del contemporaneo. Per i più mattinieri, si rinnova l’appuntamento con lo yoga delle 8,30 direttamente sulla spiaggia del Bagno Cavallone: una carica di energia e vitalità con insegnanti professionisti per partire con il battito giusto. La Prima Estate quest’anno introduce nuovi servizi pensati per rendere ancora più semplice, comodo e sicuro l’arrivo e la permanenza al Parco BussolaDomani.

Per velocizzare gli acquisti e ridurre le attese, l’edizione 2026 è interamente cashless: non saranno utilizzati token e ogni spettatore potrà pagare in ogni punto bar e food con la propria carta di credito, bancomat o altro sistema di pagamento elettronico. Chi non ne ha, potrà acquistare direttamente all’interno del festival una carta di pagamento La Prima Estate, senza alcun costo di commissione. La card sarà disponibile con una prima ricarica minima di 20 euro e potrà essere ricaricata liberamente durante tutta la serata. Per rendere ancora più facile raggiungere il festival senza utilizzare l’auto, è stato introdotto un servizio di navette dedicate da Firenze e Pisa con collegamenti diretti di andata e ritorno verso il Parco BussolaDomani. Da Firenze la partenza è al Parcheggio Scambiatore Guidoni alle ore 16, con arrivo previsto a Lido di Camaiore alle 17,45. Il ritorno è all’1, con arrivo previsto alle 2,45. Da Pisa la partenza è da Piazza San Paolo a Ripa d’Arno alle ore 17, con arrivo previsto alle 17,45. Il ritorno è all’1, con arrivo previsto a Pisa all’1,45. I concerti iniziano alle 18,30 e terminano intorno a mezzanotte.