Torna l'artista israeliano Kayma, e canta a cappella il nuovo singolo 'Bunny'

L'artista israeliano Kayma, canta a cappella in un video appena uscito il nuovo singolo "Bunny" (in radio da metà luglio) con finale a sorpresa. La canzone è estratta dall'album d'esordio "New Trying Outs", un brano solare e brillante che trasporta attraverso l'estate. Nato come autore di canzoni destinate a diventare colonne sonore di celebri spot televisivi di marchi come Subaru, Pepsi, Soda Stream, Kayma ha preso da tempo la decisione di 'metterci la faccia', uscendo con due singoli che hanno fatto il 'botto' di ascolti: 'Learn To Say No' e 'Bad Blood'. 'Bunny' è l’anima di Kayma, e la sua anima è raccolta in queste note. "ll nome stesso, 'Bunny' allude ad un aspetto più giocoso e spensierato della mia personalità, che fino ad ora non ho pienamente espresso nella mia musica. Tuttavia, l’importanza di includere questa canzone nell’album è tanto importante quanto la mia canzone più profonda e vulnerabile", spiega l'artista.

Nonostante il suo nome stravagante, 'Bunny' è in realtà una canzone "sulla capacità di tirarne fuori qualcosa quando accade qualcosa di imbarazzante. L'ispirazione dietro questa canzone è venuta da mio figlio, che spesso prende la vita un po' troppo sul serio. Ho ricordato un incidente in cui è scivolato e tutti hanno riso. Si è davvero arrabbiato. Questo mi ha fatto pensare all'approccio migliore per affrontare momenti così imbarazzanti, soprattutto quando sei sotto i riflettori", spiega Kayma. "La conclusione a cui sono giunto è stata semplice ma profonda: invece di resistere all’umorismo a tue spese, abbraccialo. Unisciti alle risate e priva gli altri della soddisfazione di fare uno scherzo a tue spese. 'Tirar fuori un coniglio in uno spettacolo' è l'atto di trasformare un momento sfortunato in pura magia".

Circa l'album di debutto 'New Trying Outs', le intenzioni di Kayma sono chiarissime: sorprendere senza prendersi troppo sul serio. L’idea di indossare nuove esperienze e un nuovo abito come un nuovo stile di vita trova nella nudità della copertina una ironia sagace che non appartiene esclusivamente al singolo di apertura Bunny. Dopo il successo internazionale delle hit 'Learn To Say No' (#1 Shazam Discovery, Top 3 Spotify Viral, Top 20 EarOne) e ‘Bad Blood’ (#1 Airplay Indie Radio & TV, Top 30 Shazam), e dopo aver ottenuto il giusto riconoscimento anche in patria con il singolo ‘Blue’ (Top 10 Shazam Israel), è proprio il caso di dire che l’artista di Tel Aviv si mette a nudo (vedi copertina) con il suo album di debutto ‘New Trying Outs’ su etichetta X-Energy.