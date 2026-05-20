Il 2 giugno Roma torna a omaggiare uno dei suoi artisti più amati con la sedicesima edizione del Rino Gaetano Day. L’evento, diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale della Capitale, si terrà presso il Parco Arena Rino Gaetano (III Municipio), a pochi passi - in linea d’aria - dalla casa in cui il cantautore ha vissuto. Nel 45esimo anniversario della sua scomparsa, la manifestazione si conferma un raduno nazionale capace di richiamare migliaia di appassionati da tutta Italia. L'evento, organizzato con il sostegno e il patrocinio dell'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e in collaborazione con il Municipio Roma III, con il sostegno di Siae, si inserisce nel cartellone di Viteculture, vincitore dell'Avviso Pubblico Roma Creativa 365 in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e con il supporto di Nuovo Imaie, ed è ideato da Anna Gaetano con il coordinamento di Alessandro Gaetano e Miranda Shkurtaj.

L’edizione 2026 rientra nella programmazione di spettacoli del festival Viteculture. Nella stessa area, continueranno gli spettacoli e iniziative con il festival Arci Roma Incontra il Mondo. Dalle 17.30 circa, il parco si animerà con musica dal vivo e momenti di riflessione. Apertura al femminile: lo spazio iniziale sarà curato da Lunatika Factory di Giulia Massarelli, con le esibizioni di Maria Faiola, Lara Dei, Marta La Noce e Alessandra Rugger, per valorizzare la nuova scena cantautorale femminile promosso attraverso il contest nazionale “Permette Signorina?”. Alle 20 l’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma.

A condurre l’evento ci sarà, anche quest’anno, la conduttrice e autrice tv Metis Di Meo. Il Talk, tra i momenti centrali dell’edizione 2026 e l’impegno sociale. A partire dalla celebrazione dei 50 anni dell’album “Mio fratello è figlio unico”, opera che affronta temi di inclusione sociale, il talk affronterà il contrasto alla violenza sulle donne e il cambiamento culturale, con un focus sull’emancipazione femminile nei testi dell’artista. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, che ha accolto l’invito con entusiasmo e che quest’anno è supportata dall’evento. La musica sarà letta come strumento di sensibilizzazione e trasformazione sociale, sulla scia del percorso avviato lo scorso anno con Gino Cecchettin e la Fondazione dedicata a Giulia.

Il talk offrirà infine una chiave di lettura dell’opera di Rino Gaetano, mettendo in evidenza la ricorrenza di figure femminili nei suoi testi: oltre trenta nomi di donne, autonome, ironiche ed emancipate, protagoniste di narrazioni capaci di ribaltare stereotipi e convenzioni, a conferma della sorprendente attualità della sua scrittura. Sul palco, moderati da Metis Di Meo, interverranno Celeste Costantino vicepresidente della Fondazione Una Nessuna Centomila e Alessandro Gaetano, in rappresentanza della famiglia e del progetto artistico ufficiale.

Dalle 21, il palco sarà della Rino Gaetano Band, la formazione ufficiale guidata dal nipote Alessandro Gaetano insieme a Michele Amadori, Alberto Lombardi, Ivan Almadori, Fabio Fraschini e Marco Rovinelli, da anni impegnata con rigore, continuità e passione nel custodire e reinterpretare dal vivo il repertorio del cantautore. Insieme a loro, numerosi ospiti interpreteranno i successi del cantautore in versioni inedite: Giulia Mei, Danielle, Davide De Luca, Diana Tejera, Vanessa Cremaschi, Artù, Fasma e Primogenito. La partecipazione di Davide De Luca si inserisce inoltre nel percorso di valorizzazione artistica avviato con Humanity Music Festival dell’Associazione culturale La Decima, che lo ha selezionato attraverso il proprio contest nazionale. Il Rino Gaetano Day 2026 sarà trasmesso in diretta dalla radio ufficiale dell’evento Rai Radio Tutta Italiana. L'ingresso è libero e gratuito.