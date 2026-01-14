circle x black
Cerca nel sito
 

Torna 'Striscia la notizia', in onda dal 22 gennaio: al timone Greggio e Iacchetti

Al centro il mix di satira e inchiesta che ha fatto la storia del programma

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti - fotogramma/ipa
Ezio Greggio e Enzo Iacchetti - fotogramma/ipa
14 gennaio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna 'Striscia la notizia'. Il tg satirico di Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 da giovedì 22 gennaio, per cinque appuntamenti di prima serata.

Al timone della nuova edizione, studiata ad hoc da Antonio Ricci per l'approdo in prime time, ci saranno i due conduttori storici del programma Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

In attesa della presentazione ufficiale, prevista per venerdì, tutto è molto top secret: non trapelano altre certezze, tranne che il programma manterrà al centro quel mix tra satira e inchiesta che lo ha reso uno dei programmi di maggior successo della storia di Mediaset. Probabile, inoltre, che l'approdo in prima serata favorirà momenti più legati al varietà, sempre ammantati di quell'ironia che è da sempre un marchio di fabbrica del programma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Striscia la notizia satira inchiesta varietà
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza