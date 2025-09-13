circle x black
Cerca nel sito
 

Totti e Noemi Bocchi, 3 anni d'amore: la serata romantica sui tetti di Roma

È il terzo anniversario della coppia

Totti e Noemi Bocchi - Fotogramma/IPA
Totti e Noemi Bocchi - Fotogramma/IPA
13 settembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tre anni insieme e un anniversario da sogno per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha celebrato la ricorrenza senza badare a spese, con una serata esclusiva nel cuore di Roma.

A organizzare tutto nei minimi dettagli è stato proprio l'ex calciatore, che ha voluto sorprendere la sua compagna con un gesto romantico. Per l'occasione, Totti ha prenotato una suite in un hotel con vista panoramica su Roma, completa di terrazza privata e jacuzzi.

Appena messo piede in stanza, Noemi è stata accolta da un'atmosfera fiabesca: palloncini rossi a forma di cuore, la scritta gigante 'love' davanti al letto king size e una cena elegante con tanto di dolce personalizzato.

Il dessert? Una monoporzione a forma di cuore al cioccolato con la dedica ‘Buon anniversario’. E per concludere in meglio la serata, un regalo costosissimo. Un accessorio del noto brand Hermes che, però, Bocchi non ha voluto mostrare sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francesco totti noemi bocchi
Vedi anche
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza