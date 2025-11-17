circle x black
Cerca nel sito
 

Tra associazioni umanitarie e animali, ecco l'eredità delle gemelle Kessler

Le due sorelle Alice ed Ellen, morte tramite suicidio assistito a 89 anni, non avevano né figli né nipoti

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler - Fotogramma /Ipa
Le gemelle Alice ed Ellen Kessler - Fotogramma /Ipa
17 novembre 2025 | 20.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono morte insieme, unite così come hanno sempre vissuto. Le gemelle Kessler, che hanno scelto il doppio suicidio assistito per andarsene, avevano 89 anni ed entrambe non avevano avuto figli. A chi andrà, allora, l'eredità delle due icone della tv?

L'eredità delle gemelle Kessler, chi sono i beneficiari

A rivelarlo erano state le stesse Alice ed Ellen al giornale tedesco Munchner Merkur. Tra i beneficiari, sono diverse le associazioni benefiche e umanitarie che le due sorelle gemelle avevano deciso di nominare come eredi. "Non abbiamo figli, né nipoti. Quindi erediteranno Medici Senza Frontiere, la Christoffel Blind Mission, Gut Aiderbichl, l'Unicef e l'Ordine di Malta", avevano spiegato al quotidiano. La Christoffel Blind Mission è un’organizzazione che offre aiuto alle persone disabili, mentre la Gut Aiderbichl è un'associazione animalista.

Il ringraziamento di Msf alle gemelle Kessler

"Ringraziamo profondamente le gemelle Kessler, noi come organizzazione Medici Senza Frontiere non accettiamo fondi pubblici, il loro lascito ci permette di portare avanti i nostri progetti anche nel futuro", il commento all'Adnkronos Laura Perrotta, direttrice generale raccolta fondi Medici Senza Frontiere, commentando la morte di Alice ed Ellen Kessler, che avevano deciso di lasciare un fondo economico a beneficio dell'organizzazione.

"È un modo molto bello e tenero di starci vicini. Il significato di questa scelta -continua- è enorme. Hanno accettato la nostra richiesta di essere il volto di una campagna di raccolta fondi testamentari nel 2014 e l'hanno fatto in tv al programma Porta a Porta. Credo che poi siano apparse per la stessa questione anche su altri programmi".

"Per noi quello è stato un gesto molto importante, perché era giusto che fossero loro a dirlo al mondo, anche perché così tutti potevano capire l'importanza di un testamento solidale", spiega Perrotta. "Nel tempo hanno aggiunto anche altri eredi, ma noi siamo stati il primo amore e per questo saremo sempre grati alle gemelle Kessler", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gemelle kessler alice kessler ellen kessler gemelle kessler eredità
Vedi anche
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza