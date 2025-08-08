circle x black
'Tutta colpa del rock', anteprima nelle sale il 9 e 10 agosto in tutta Italia - Video

08 agosto 2025 | 15.14
Redazione Adnkronos
Un ex rocker, una promessa da mantenere, una band improbabile e una sola occasione per riscattarsi. 'Tutta colpa del rock' arriva al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto, distribuito da PiperFilm. Diretto da Andrea Jublin e prodotto da Mattia Guerra, il film è una produzione Be Water Film e PiperFilm, in collaborazione con Netflix, ed è interpretato da Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico, Elio, Naska, per la prima volta sul grande schermo, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Agnese Claisse, Massimo Cagnina con Carolina Crescentini. 'Tutta colpa del rock' è molto più di una commedia, è un omaggio sincero al potere salvifico, travolgente e identitario della musica. Bruno (Lillo) è un ex chitarrista rock in caduta libera: bugiardo, narcisista, padre assente. Finisce in carcere dopo una lunga serie di scelte sbagliate.

Quando tutto sembra perduto, un’occasione inaspettata si presenta: formare una band con altri detenuti per partecipare al 'Roma Rock Contest'. In palio, i soldi necessari per mantenere la promessa fatta alla figlia Tina: portarla in America per un leggendario 'Rock Tour'. Al suo fianco, una 'formazione' tanto improbabile quanto irresistibile: Roberto (Maurizio Lastrico), coinquilino di cella; il Professore (Elio), cinico e silenzioso; Eva (Agnese Claisse), una batterista dal carattere esplosivo; Osso (Massimo Cagnina), un gigante dal cuore fragile; e K-Bone (Naska), ex trapper con un’anima da poeta. Tra scontri, musica e legami inaspettati, la band troverà nell’arte un’occasione di rinascita. Completano il cast Carolina Crescentini, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Massimo Cagnina. La colonna sonora originale è firmata da Motta, che cura anche la supervisione musicale. Il brano inedito 'Nato nel posto sbagliato', interpretato da Naska, unisce le sonorità di Motta, Cor Veleno e Danno, in una contaminazione autentica e potente.

