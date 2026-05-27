Fabrizio Moro canterà al concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, dove il prossimo 4 luglio sono attese 250mila persone. "Ciao Fabri, era da tempo che non ci vedevamo. Mi sono svegliato e mi sono chiesto chi è che può essere vicino a me in un giorno così unico della mia vita come quello del 4 luglio", si legge in una lettera che il giovane cantautore romano scrive a Moro sui social.

"Ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi dentro eri tu. Eri tu perché ci sono persone che ti tendono una mano quando ancora non sei niente per il mondo, e forse neanche per te stesso. Eri tu - prosegue - perché sono passati 10 anni da quando ho aperto il tuo concerto al PalaLottomatica di Roma, e io quella tachicardia prima di salire sul palco non l'ho mai dimenticata. Eri tu perché 'è eterno un ragazzo che sogna con gli occhi bagnati', e io e te sappiamo bene questa frase cosa voglia dire viverla".

Ultimo si dice "onorato di annunciarvi che Fabrizio suonerà a Tor Vergata prima che io salga sul palco. E ci tengo a dirlo chiaramente: non vivo questa cosa come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio. Sarà l'unico artista ad esserci. Perché è giusto così. Perché voi lo meritate. E forse, dopo questi 10 anni di strada, me lo merito anche io".

E poi conclude con un pensiero che esprime tutta la sua gioia e gratitudine per quel 4 luglio: "E da oggi aspetterò quel giorno con una sensazione diversa nel cuore. Perché prima di trovarmi davanti a tutta quella gente, davanti alla notte più grande della mia vita e della mia storia, ci sarà qualcuno che senza saperlo tanti anni fa ha iniziato a scriverla insieme a me".