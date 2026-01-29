circle x black
Ultimo, Matteo Paolillo smentisce flirt con Jacqueline Luna: "Nulla di vero"

La star di 'Mare Fuori' ha liquidato i rumors con una risata

Matteo Paolillo, Jacqueline Luna Di Giacomo, Ultimo - fotogramma/ipa
Matteo Paolillo, Jacqueline Luna Di Giacomo, Ultimo - fotogramma/ipa
29 gennaio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non c'è niente di vero". Matteo Paolillo rompe il silenzio e smentisce categoricamente le voci di gossip che lo volevano vicino a Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo. L'attore ha affidato ai suoi canali social una secca replica per mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un presunto feeling tra i due, tale da aver provocato una crisi nella coppia.

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la star di 'Mare Fuori' ha liquidato i rumors con una risata. "Questi gossip mi fanno proprio ridere", ha scritto Paolillo, aggiungendo un'emoticon sorridente e la frase lapidaria che non lascia spazio a interpretazioni: "Non c'è niente di vero".

Paolillo, noto al grande pubblico per il ruolo di Edoardo Conte nella serie dei record 'Mare Fuori', è uno dei volti più amati della fiction italiana. Prossimamente, l'attore e cantante interpreterà il giovane Gigi D'Alessio nel film biografico dedicato all'artista napoletano, intitolato 'Solo se canti tu'.

