Una Nessuna Centomila, concerto evento contro la violenza sulle donne: stasera su Canale 5

Grandi artiste e artisti insieme per raccogliere fondi a favore dei centri antiviolenza

11 dicembre 2025 | 08.13
Redazione Adnkronos
Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5 va in onda 'Una Nessuna Centomila', il concerto evento da Piazza del Plebiscito di Napoli in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne.

Giunta alla sua terza edizione, 'Una Nessuna Centomila' arriva per la prima volta al Sud Italia, una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.

Si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, BigMama, Brumori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili e con la partecipazione amichevole di Amadeus.

Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
