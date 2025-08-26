circle x black
Uomini e Donne, Cristiana è la nuova tronista: tutto quello che sappiamo

Ha 22 anni ed è di Palermo

Maria De Filippi - Archivio
26 agosto 2025 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È Cristiana la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l'annuncio di Flavio Ubirti, è stato pubblicato il video di presentazione del trono femminile. Cristiana ha 22 anni ed è di Palermo: "Siciliana doc e fiera di esserlo", dice nel filmato.

Cristiana è una speaker radiofonica presso una radio locale e ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 con un unico obiettivo: trovare la persona giusta. La giovane 22enne infatti è convinta che tutto ciò che le è destinato troverà sempre il modo di raggiungerla. "Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!", racconta col sorriso.

"Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza - spiega la tronista - ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente, però, ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnata fin dall’inizio nella mia infanzia", aggiunge la giovane nella clip di presentazione. E conclude: "L’amore per me è vita e io ho una voglia di vivere che non può spegnermi nessuno".

maria de filippi cristiana tronista
