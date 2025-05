Vale Lp e Lil Jolie: "Cantiamo l'importanza di fare squadra"

"Non volevamo fare un disco tra migliori amiche. Volevamo fare un disco, punto. Con tanta voglia di stare insieme e di fare musica". Vale Lp e Lil Jolie raccontano sé stesse in 'Le Ragazze della Valle', il loro primo joint album in uscita il 23 maggio prossimo. Un progetto nato da un'amicizia che affonda le radici nei giorni della maturità, e che oggi trova voce in sette tracce, tra elettro-rock e sfumature post-punk, sotto la direzione artistica di Stabber. Un manifesto emotivo e identitario che riflette sull’educazione sentimentale, il rapporto con sé stesse e con l’altro, la crescita personale e la consapevolezza sociale. Non a caso, le due artiste descrivono il disco come 'quasi un concept album', un racconto nato non da una strategia ma da un’urgenza emotiva. “Non c’era nessuna idea prestabilita alla base - raccontano Vale Lp e Lil Jolie all’AdnKronos -. All’inizio è nata veramente come un gioco, come un momento ludico e distaccato da una questione progettuale. Poi le canzoni sono così, scelgono tutto loro, e ci siamo rese conto dopo poco tempo che questi brani potessero raccontare molto di più".

Entrambe campane, Vale Lp e Lil Jolie hanno subito legato e sperimentato con la musica. L'amicizia è nata 8 anni fa nelle loro stanze di adolescenti. E dalla spontaneità è nata una collaborazione con la narrazione forte e coerente, che ha trovato il suo spazio anche su un palco importante come quello di Sanremo Giovani, e poi nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 con il brano 'Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore'. “Abbiamo iniziato a progettare tutto e lavorato a una determinata narrazione che poi oggi è il nostro disco, di cui siamo orgogliose". Quello che viene percepito come un album d’amore in realtà nasconde una sfumatura diversa. “E' incentrato sull’amore per sé stesse e per la propria comunità - rimarcano -. I temi che affrontiamo sono quelli che abitano qualsiasi relazione. Essendo noi dapprima una coppia, abbiamo parlato di un ‘noi’, di collettività, di un sentimento collettivo”.

Affettività, identità, legittimazione: concetti profondi che si traducono in canzoni dirette, viscerali. Come ‘Le Ragazze della Valle’, la title track che è un tributo all’appartenenza, la valle come provincia ma anche come luogo mentale. Lontano dal cliché del provincialismo soffocante, è uno spazio che oggi le due artiste rivendicano con orgoglio. “Abbiamo parlato di educazione all’affettività, del modo giusto di accettare l’altro, del comprendere l’altro per accettare anche se stessi, darsi l’opportunità di lasciarsi andare”. Nel disco si canta anche di squadra, di sostegno reciproco, di abbattere l’ego in un mondo musicale ancora troppo competitivo. “Io penso che senza Vale non ce l’avrei mai fatta a superare tante cose – confessa Lil Jolie -. Fare squadra è quello di cui cantiamo. L’ego è il cancro di questa società, e anche in questo disco abbiamo cercato di abbattere qualsiasi schema mentale”.

Sanremo, con la sua intensità, ha rappresentato una tappa fondamentale. "E’ stata un’esperienza intensa in tutti i suoi lati - osserva Vale Lp -. Se l’avessi fatto da sola non ci sarei mai riuscita, ne sono certa. Anche se al mio fianco avevo la mia migliore amica, ho avuto momenti di down". E anche nei momenti di contrasto, la forza sta nel confronto: “Siamo sempre in disaccordo, tranne sull’aspetto creativo - ammette Lil Jolie -. Nella quotidianità magari sì, ma poi mi dico: forse ha ragione Vale. Dovrebbe essere così anche nella vita, in fondo”.

Il percorso di 'Le Ragazze della Valle' proseguirà anche dal vivo. Dopo una prima serie di date, tra cui il Mi Ami Festival a Milano (25 maggio), il Sonora Live Fest a Bagnacavallo (31 maggio), il Liguria Pride a Genova (13 giugno) e lo Sherocco Festival a Ostuni (27 giugno), le due artiste porteranno lo spettacolo nei club: il 4 ottobre a Napoli (La Santissima) e il 9 ottobre a Roma (Largo Venue). “Come il disco, anche il live sarà un’esperienza onesta, di condivisione e collettività - assicurano le due -. Lavoriamo tanto per offrire un’esperienza unica. Le persone pagano un biglietto per vederti ed è nostro dovere dare il meglio”.

Quanto al futuro, è il flusso che decide. “Per ora pensiamo a oggi. Ma sappiamo di aver aperto una parentesi che potrebbe riprendere. Magari non ci parleremo più, magari - dicono ridendo - ci ritroveremo tra 25 anni per le nozze d’argento”. E se c’è un brano che potrebbe raccontare davvero la loro amicizia, è uno in particolare. "Forse ‘Le Ragazze della Valle’ ci rappresenta davvero: energia, gioia, complicità. È quella la nostra forza, come amiche, come progetto e come cantanti”. (di Federica Mochi)