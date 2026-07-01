circle x black
Cerca nel sito
 

Valentino Aquilano sarà Lucio Dalla nel biopic Rai sul cantautore bolognese

La scelta del protagonista è stata frutto di una lunga serie di provini

Valentino Aquilano
Valentino Aquilano
01 luglio 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Valentino Aquilano ad interpretare Lucio Dalla nel biopic Rai diretto da Ambrogio Lo Giudice. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la scelta del protagonista è stata frutto di una lunga serie di provini e conferma le indiscrezioni su una decisione audace, al di fuori dei nomi noti del piccolo schermo.

La scelta di Aquilano premia un artista che ha dedicato la sua vita professionale alla musica di Dalla: pugliese di nascita e abruzzese d’adozione, canta Dalla fin da bambino e da anni porta avanti il suo vastissimo repertorio con la tribute band 'Ciao Lucio'. La naturale somiglianza fisica e vocale, unita alla cura degli arrangiamenti e alla capacità di intrecciare musica, racconti e aneddoti, ha dato vita negli anni a uno spettacolo capace di restituire l’energia, la poesia e l’ironia dell’artista bolognese.

Un bagaglio che ora Aquilano porterà sullo schermo, in un ruolo che sembra cucito su di lui. Oltre alle date in giro per l’Italia con il suo gruppo, Aquilano è stato tra i protagonisti del programma 'Like a Star' sul Nove, condotto da Amadeus, dove i concorrenti erano chiamati a impersonare il loro idolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
biopic cantautore musica valentino aquilano lucio dalla biopic lucio dalla
Vedi anche
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza