Valentino Aquilano sarà Lucio Dalla nel biopic Rai sul cantautore bolognese

Sarà Valentino Aquilano ad interpretare Lucio Dalla nel biopic Rai diretto da Ambrogio Lo Giudice. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la scelta del protagonista è stata frutto di una lunga serie di provini e conferma le indiscrezioni su una decisione audace, al di fuori dei nomi noti del piccolo schermo.

La scelta di Aquilano premia un artista che ha dedicato la sua vita professionale alla musica di Dalla: pugliese di nascita e abruzzese d’adozione, canta Dalla fin da bambino e da anni porta avanti il suo vastissimo repertorio con la tribute band 'Ciao Lucio'. La naturale somiglianza fisica e vocale, unita alla cura degli arrangiamenti e alla capacità di intrecciare musica, racconti e aneddoti, ha dato vita negli anni a uno spettacolo capace di restituire l’energia, la poesia e l’ironia dell’artista bolognese.

Un bagaglio che ora Aquilano porterà sullo schermo, in un ruolo che sembra cucito su di lui. Oltre alle date in giro per l’Italia con il suo gruppo, Aquilano è stato tra i protagonisti del programma 'Like a Star' sul Nove, condotto da Amadeus, dove i concorrenti erano chiamati a impersonare il loro idolo.