Valeria Angione, due volte in ospedale in poche ore: "Giorno più brutto della mia vita"

Il racconto dell'attrice e content creator

Valeria Angione - Ipa / Instagram
16 dicembre 2025 | 13.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Probabilmente ieri giornata più brutta della mia vita, davvero". Così Valeria Angione racconta sui social di essersi sentita male e di essersi recata due volte, nel giro di poche ore, in ospedale. "Grazie agli infermieri del Fatebenefratelli per la cura, la pazienza e i sorrisi", scrive l'attrice e creator digitale, seguita da oltre 835mila persone su Instagram.

Cosa è successo

A raccontare cosa è successo è la stessa Angione in alcune storie Instagram. "Ieri mattina ho vomitato e pensavo fosse finita lì... ma poi non ho mai più smesso. I crampi allo stomaco sono stati così forti da farmi perdere i sensi. La nausea mi ha portata allo sfinimento", scrive. Poi spiega che il suo compagno, Luca, "mi ha portata al pronto soccorso ma non ricordo come. Ricordo solo un infermiere dolcissimo che mi faceva soffiare dentro un palloncino".

"Purtroppo - continua - il vomito non si è fermato fino a questa notte, dove pensavo davvero di morire... non avevo più niente nello stomaco. Quindi sono dovuta ritornare. Gli esami sono usciti buoni... quindi hanno escluso il peggio".

La content creator spiega che potrebbe trattarsi di una gastroenterite ma che saranno necessari degli altri esami nei prossimi giorni. "Queste storie - spiega - sono per chi rimanda i controlli da una vita. Tipo io, che 'sisi devo vedere un gastroenterologo' dal 2000. Poi il corpo ti prenota il pronto soccorso da solo. 'Non ho tempo' è la scusa più usata. Anche con noi stessi. Si rimanda sempre. Per lavoro, per altro, per tutti. E quasi mai per noi".

