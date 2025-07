"Second round". Con questo semplice messaggio l'ex stella di 'High School Musical' Vanessa Hudgens e suo marito Cole Tucker hanno annunciato che la loro famiglia si allarga. L'attrice è incinta per la seconda volta, come mostrano le due foto condivise su Instagram in cui indossa una gonna bianca e una camicetta aperta sul ventre.

I due si sono sposati nel dicembre 2023 e sono diventati genitori per la prima volta a luglio 2024, ma hanno preferito non rivelare né il sesso né il nome del primogenito. Esattamente un anno dopo l'annuncio della seconda gravidanza. "Diventare madre - aveva scritto Vanessa Hudgens in occasione della Festa della mamma qualche settimana fa - è stato il capitolo più difficile, faticoso ma anche incredibilmente soddisfacente e gioioso della mia vita. Non potrei essere più grata per la mia piccola famiglia".