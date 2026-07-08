E' già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l'avvio, il 6 luglio, della prevendita riservata agli iscritti al Blasco Fan Club, questa mattina è partita la vendita in anteprima dedicata ai titolari di carta Mastercard che ha generato in pochi minuti code virtuali vicine alle 100mila persone. A giudicare dal traffico sulle piattaforme, i 500mila biglietti complessivi potrebbero esaurirsi in tempi rapidissimi. Nel frattempo, sui social molti fan che non rientrano nelle categorie della prevendita hanno espresso il timore di non riuscire ad accaparrarsi un posto quando la vendita generale aprirà venerdì 10 luglio. I prezzi dei biglietti vanno dai 60,95 a 208,45 euro (incluse commissioni) e arrivano fino a oltre 400 euro per i pacchetti vip. Stamattina, chi ha fatto la lunga fila di ore, ha trovato spesso disponibili i biglietti più costosi.

Le dieci date - 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027 - rappresentano per il Blasco l’occasione di celebrare i 50 anni di carriera con un mese di festa nazionale: la più lunga residency mai realizzata in uno stadio, con un totale di mezzo milione di spettatori potenziali. La scelta di una residenza articolata in più appuntamenti nasce da una volontà precisa di Vasco: "Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità".

Dopo il successo del concerto‑evento di Ultimo a Tor Vergata, il 4 luglio, davanti a 250mila persone, l’attesa è ora tutta per le dieci notti del Blasco, pronte a scrivere un’altra pagina di leggenda: con i fan che hanno tutta l'intenzione di esserci per ritrovare l’energia del rock e l’emozione irripetibile dell’incontro sotto al palco tra Vasco e il suo Popolo.