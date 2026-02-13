circle x black
Cerca nel sito
 

Vasco Rossi difende Laura Pausini: "Inno impeccabile, andate a farvi fottere"

La cantante sta affrontando tante critiche per la sua esibizione alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina

Vasco Rossi e Laura Pausini - Ipa/Fotogramma
Vasco Rossi e Laura Pausini - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vasco Rossi difende Laura Pausini. Oggi, venerdì 13 febbraio, il cantautore ha commentato le tante critiche ricevute dalla cantante italiana dopo la sua esibizione alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in cui, dal prato di San Siro, ha cantato l'inno d'Italia. Una performance che però non ha soddisfatto tutti, scatenando commenti negativi soprattutto sui social.

"Aggiungo che la Pausini ha cantato l'inno nazionale in maniera impeccabile", ha scritto Vasco Rossi in una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, "con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazonale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare". Poi una chiusura 'alla Vasco': "E andate tutti a farvi fottere!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vasco rossi laura pausini rossi pausini inno italia laura pausini inno laura pausini milano cortina
Vedi anche
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza