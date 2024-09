Il mestiere dell'attore non è così semplice come sembra. Spesso, non basta un taglio di capelli, un paio di lenti a contatto colorate o un trucco prostetico per interpretare un ruolo. Gli ultimi ad aver trasformato il loro corpo sono Joaquin Phoenix e Luca Marinelli, tra i protagonisti dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Per interpretare Mussolini nella serie 'M – Il figlio del secolo', l'attore romano è ingrassato superando i 90 chili. Phoenix per 'Joker' ha perso 25 chili e altrettanti per 'Joker: Folie à deux': "Questa volta è stato più difficile, forse perché c'erano più scene in cui dovevo ballare. Ho 49 anni, molto probabilmente non dovrei farlo di nuovo", ha dichiarato l'attore in occasione della conferenza stampa del sequel.

Christian Bale al limite

Da Hollywood all'Italia, sono molte le star che hanno trasformato il loro corpo con l'aumento o la perdita del peso. Chi più di tutti ha messo a dura prova il fisico è Christian Bale, che per 'L'uomo senza sonno' ha perso 30 chili. "Durante l'arco della giornata mangiavo una mela, una tazza di caffè, un bicchiere di whisky e fumavo tante sigarette. Dormivo poco e non provavo più emozioni. Ho ricominciato a sentirle quando ho ripreso a mangiare", ha raccontato l'attore in una vecchia intervista.

Alessandro Borghi

Sono 18 i chili persi da Alessandro Borghi per interpretare Stefano Cucchi nel film 'Sulla mia pelle'. L'attore ha raccontato quanto sia stato "difficile passare davanti le vetrine delle pasticcerie, ero diventato intrattabile. Finite le riprese, la mia voleva che facessi lo stesso percorso al contrario, ma sempre graduale per riprendere peso e non sentirmi male".

Edoardo Leo

Tra gli attori italiani anche Edoardo Leo, che ha preso 22 chili per 'Non sono quello che sono', Pierfrancesco Favino, che ha raggiunto circa i 100 chili per 'Senza nessuna pietà', e Stefano Accorsi che ne ha persi circa 12 per 'Veloce come il vento'.

Jared Leto e Matthew McConaughey

Jared Leto e Matthew McConaughey hanno condiviso l'esperienza di trasformazione del loro corpo per 'Dallas Buyer Club', grazie a cui hanno vinto l'Oscar nel 2014. "Ho perso peso vivendo da 'eremita', non uscivo la sera ed evitato eventi mondani", ha dichiarato Leto prima dell'uscita del film. Per l'attore quella non è stata la prima volta. "Sono dimagrito circa 13 chili per 'Requiem for a dream' e sono ingrassato 27 chili per 'Chapter 27'", ha raccontato. McConaughey, invece, è arrivato a pesare poco più di 50 chili perdendone quasi 20.

Natalie Portman, Tom Hanks e Robert De Niro

Trasformazione anche per Natalie Portman, che ha perso 10 chili per 'Il cigno nero', e Charlize Theron, che è ingrassata 22 chili per interpretare Aileen Wuornos in 'Monsters' sulla vera storia della serial killer statunitense condannata a morte e giustiziata per l'omicidio di sette uomini tra il 1989 e il 1990 in Florida. Si fa tutto per amore del cinema.

E lo sanno bene anche Tom Hanks, che per 'Cast away' ha perso più di 20 chili, e Robert De Niro. 'Bob' è ingrassato 27 chili per interpretare Jack La Motta in 'Toro scatenato', un ruolo che gli è valso l'Oscar. "Mi dispiace che molti miei colleghi perdano peso, è una pratica pericolosa". A dirlo è stato Gary Oldman, che per interpretare Winston Churchill ne 'L'ora più buia' avrebbe dovuto prendere 20-30 chili. L'attore, però, ha preferito l'aiuto dei truccatori del cinema.