circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia 83, tredici cortometraggi in gara per Orizzonti Corti

La selezione comprende opere in anteprima mondiale provenienti da 13 Paesi. Due i cortometraggi presentati fuori concorso. Le proiezioni il 10 e l’11 settembre

(Un frammento da
(Un frammento da "Sasso, carta, forbici" di Virginia Mori, cortometraggio d’animazione realizzato tra Italia e Francia - Ufficio stampa Biennale di Venezia)
10 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

È stata definita la selezione di Orizzonti Corti, il Concorso internazionale dedicato ai cortometraggi della 83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre sotto la direzione di Alberto Barbera.

Saranno 13 le opere in anteprima mondiale che concorreranno al Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla giuria della sezione, mentre altri due titoli saranno presentati fuori concorso. Le proiezioni ufficiali della selezione si terranno il 10 e l’11 settembre. Complessivamente la Biennale ha ricevuto 2.500 cortometraggi, di cui 205 italiani, con opere provenienti da 13 Paesi.

Tra i titoli in concorso figurano "Angelo azzurro" di Tommaso Acquarone, produzione italiana con Thomas Di Federico, Pietro Paolo Marziani e Vida Tunguz, e "Sasso, carta, forbici" di Virginia Mori, cortometraggio d’animazione realizzato tra Italia e Francia. Dall’Italia arriva anche, fuori concorso, "Il senso della terra" di Alessandro Ingaria e Simone Massi, con Valentina Carnelutti, Sebastiano Kiniger, Beatrice Elena Festi e Shukuru Zanon.

La selezione internazionale comprende inoltre "Teszttpálya" (Pista di prova) di Lydia Cornett, prodotto tra Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti; "Mothmama" (Falenamama) di Jessica Di Costa (Australia); "Una fortaleza" (Una fortezza) di Alba Gaviraghi (Cile); Los poderos di Salim Jaller, coproduzione Colombia-Francia; "Head of a camel" di Shannon Lee, animazione statunitense; "Τροπικός του θρηνούτος γκέκο (The Tropic of the Mourning Gecko)" di Stavros Markoulakis, coproduzione tra Grecia, Francia e Paesi Bassi; "Bleu au loin" (Blu in lontananza) di Amir Houshang Moein, animazione francese; "Man made lake" di Annie Ning, tra Stati Uniti e Cina; "Quelques instants de bonheur (A few moments of happiness)" di Shaden Safieddine Tazi, documentario prodotto in Francia e Regno Unito; "Τиша (Silence)" di Pavlo Shpegun, proveniente dall’Ucraina; e "Paper plane" di Saoirse Ronan, coproduzione tra Regno Unito e Irlanda. Fuori concorso sarà inoltre presentato "Sounds from home" (Suoni da casa) di Nathan Silver, documentario realizzato tra Francia e Stati Uniti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Orizzonti Corti Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica Biennale di Venezia cortometraggi premio
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza