Venezia 83, tredici cortometraggi in gara per Orizzonti Corti

È stata definita la selezione di Orizzonti Corti, il Concorso internazionale dedicato ai cortometraggi della 83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre sotto la direzione di Alberto Barbera.

Saranno 13 le opere in anteprima mondiale che concorreranno al Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla giuria della sezione, mentre altri due titoli saranno presentati fuori concorso. Le proiezioni ufficiali della selezione si terranno il 10 e l’11 settembre. Complessivamente la Biennale ha ricevuto 2.500 cortometraggi, di cui 205 italiani, con opere provenienti da 13 Paesi.

Tra i titoli in concorso figurano "Angelo azzurro" di Tommaso Acquarone, produzione italiana con Thomas Di Federico, Pietro Paolo Marziani e Vida Tunguz, e "Sasso, carta, forbici" di Virginia Mori, cortometraggio d’animazione realizzato tra Italia e Francia. Dall’Italia arriva anche, fuori concorso, "Il senso della terra" di Alessandro Ingaria e Simone Massi, con Valentina Carnelutti, Sebastiano Kiniger, Beatrice Elena Festi e Shukuru Zanon.

La selezione internazionale comprende inoltre "Teszttpálya" (Pista di prova) di Lydia Cornett, prodotto tra Ungheria, Regno Unito e Stati Uniti; "Mothmama" (Falenamama) di Jessica Di Costa (Australia); "Una fortaleza" (Una fortezza) di Alba Gaviraghi (Cile); Los poderos di Salim Jaller, coproduzione Colombia-Francia; "Head of a camel" di Shannon Lee, animazione statunitense; "Τροπικός του θρηνούτος γκέκο (The Tropic of the Mourning Gecko)" di Stavros Markoulakis, coproduzione tra Grecia, Francia e Paesi Bassi; "Bleu au loin" (Blu in lontananza) di Amir Houshang Moein, animazione francese; "Man made lake" di Annie Ning, tra Stati Uniti e Cina; "Quelques instants de bonheur (A few moments of happiness)" di Shaden Safieddine Tazi, documentario prodotto in Francia e Regno Unito; "Τиша (Silence)" di Pavlo Shpegun, proveniente dall’Ucraina; e "Paper plane" di Saoirse Ronan, coproduzione tra Regno Unito e Irlanda. Fuori concorso sarà inoltre presentato "Sounds from home" (Suoni da casa) di Nathan Silver, documentario realizzato tra Francia e Stati Uniti.