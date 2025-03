Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 22 marzo alle 16:30 e domenica 23 marzo alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend.

Gli ospiti di oggi

A Verissimo intervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro 'Storia senza eroi'.

Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Prima volta a Verissimo anche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco.

In studio, inoltre, Greta Ferro, che sarà al fianco di Can Yaman, nella miniserie 'Il Turco', in onda su Canale 5.

Infine, saranno ospiti: la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.

Gli ospiti di domenica

In questo appuntamento domenicale Clizia Incorvaia parlerà del suo legame speciale, fatto di grande affetto e insegnamenti di vita, con Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo.

A Verissimo il periodo ricco di soddisfazioni di Bianca Guaccero, il racconto di Paola Barale, che ha perso da poco la sua amatissima mamma e la storia di Serena e Nicole Brancale, due sorelle unite dalla passione per la musica.

Infine, spazio all’energia e al successo di Gaia, fresca di pubblicazione del suo nuovo album dal titolo 'Rosa dei venti'.