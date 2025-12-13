A Verissimo oggi, sabato 13 dicembre, sarà ospite Deborah Magagna per raccontare la sua storia drammatica e per rinnovare la sua richiesta di aiuto e giustizia come vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato.

Ospite a 'Storie di coraggio al femminile – Sopravvissute', condotta da Matilde D’Errico, in onda su Rai 3, Magagna aveva già condiviso il suo drammatico percorso. Tutto era iniziato con un semplice appuntamento in un bar: "Il primo mese la nostra relazione era normale, era bella". Poi, sono emersi comportamenti sempre più possessivi: controllo dei social e isolamento dagli amici e dalla famiglia.

L'uomo, col tempo, era diventato sempre più aggressivo, fino alla violenza che l'ha ridotta in ospedale in codice rosso l'11 marzo 2022, come riporta anche il sito web maiupiusola.ch, l'associazione che protegge in anonimo le donne vittime di violenza.

A D'Errico lo scorso novembre, Deborah aveva raccontato che la magistratura nel 2022 ha disposto contro l'aggressore un divieto di avvicinamento e obbligo di mantenere una distanza di sicurezza. Successivamente è stato rinviato a giudizio per stalking e lesioni personali aggravate dal rapporto affettivo. Le indagine si sono chiuse e il processo è in corso. Al momento l'uomo è a piede libero. Deborah chiede giustizia e tutela.