Oggi, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo - Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Verissimo riproporrà le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti.

Spazio poi all'amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. Nel salotto di Silvia Toffanin anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli.