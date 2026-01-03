Oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo - Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà le pallavoliste Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, che lo scorso giugno si sono unite civilmente, e l'ex calciatore Moreno Torricelli.

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di Miriam Leone, Martina Stella, Alessandra Mussolini e Luciana Littizzetto.

Gli ospiti di domani

Nell’appuntamento di domani domenica 4 gennaio, imperdibili le interviste ad Anna Tatangelo, in attesa del secondo figlio, Cesara Buonamici e Gianni Sperti. Andrà in onda anche l'intensa intervista ad Achille Costacurta. Spazio all'amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili.

Intervista di famiglia per Asia Argento, in studio con i figli Anna Lou e Nicola. In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici Cesaroni, rivedremo l'intervista di Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. Per ricordare l’immensa Ornella Vanoni andrà in onda la sua ultima intervista a Verissimo.