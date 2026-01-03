circle x black
Cerca nel sito
 

Verissimo, Martina Stella e la separazione da Andrea Manfredonia: "Matrimonio affollato"

L'intervista dell'attrice riproposta oggi a Verissimo

Martina Stella - fotogramma/ipa
Martina Stella - fotogramma/ipa
03 gennaio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo oggi ha riproposto l'intervista di Martina Stella, dove l'attrice ha parlato della fine del suo matrimonio con Andrea Manfredonia. "È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male".

"Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita - ha detto con gli occhi lucidi - ho sempre creduto nel matrimonio, è sempre stato il mio grande sogno, ma purtroppo non è andata. A livello personale ne ho sofferto molto". L'attrice era legata ad Andrea Manfredonia dal 2015, e nel 2021 sono diventati genitori del piccolo Leonardo.

Martina non ha parlato apertamente di un tradimento, ma ha lasciato intendere che lo fosse definendolo "un matrimonio un po' affollato": "Non lo immaginavo, ci credevo tantissimo. Non sono mai entrata nei dettagli per proteggere i bambini". Martina Stella ha scelto se stessa: "A volte bisogna anche trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria felicità".

Oggi Martina dedica la sua vita al lavoro e ai suoi due figli. L'attrice è mamma anche di Ginevra, avuta nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregorini: "Ho voluto dedicarmi solo al lavoro e ai miei figli, sentivo che era fondamentale non mettere in mezzo altre figure".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
martina stella verissimo
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza