Nina Sophie Rima è stata ospite nello studio di Verissimo oggi, sabato 26 ottobre. Modella e influencer che a causa di un incidente in motorino è rimasta senza una gamba.

La storia di Nina Rima

“Ho un carattere molto forte e sono auto ironica”. Nina Sophie Rima si racconta nello studio di Verissimo analizzando la sua adolescenza, piuttosto dura e complicata. La modella e attrice ha raccontato di essere stata circondata da amicizie sbagliate. "Ho provato delle droghe, a 14 anni ero molto curiosa, ma così sono entrata nel tunnel delle dipendenze". Non è stata un’adolescenza semplice quella di Nina che a 14 anni tornava a casa e non aveva nessuno con cui parlare, non aveva l’appoggio dei genitori.

A 15 anni, Nina ha conosciuto un ragazzo da cui ha subito violenza fisica. “Mi sono sentita sbagliata per troppi anni. Ero convinta di essermelo meritato, come se fosse colpa mia. Fare pace con questo pensiero è davvero difficile. Era come se la mia vita non avesse un senso, come se non avessi un posto nel mondo. Ma si può uscire, si può fare”, ha raccontato Nina in lacrime.

La 25enne ha confessato di aver pensato per molto tempo di meritare un dolore simile: “Nessuno deve mai sentirsi colpevole. Bisogna farsi aiutare, è fondamentale riuscire a parlarne per quanto possa fare schifo”.

Poi, è arrivata la luce in fondo al tunnel: “Ho fatto un brutto incidente in motorino e ho perso la gamba sinistra. Ricordo bene le sensazioni, ho davvero capito in quel momento che volevo vivere. Ho reagito subito in maniera positiva, per me era una fortuna essere viva. Mi sono rialzata, anche più forte di prima. L’incidente mi ha resa la donna che sono oggi”.

Nina è circondata da una famiglia meravigliosa: “Mia figlia mi aiuta con la protesi. Sono super orgogliosa di lei. Ho avuto la fortuna di incontrare un uomo pieno di valori, è il padre perfetto per le mie figlie”, ha chiosato la modella.