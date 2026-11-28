Torna il doppio appuntamento con Verissimo oggi, sabato 28 novembre, e domani, domenica 29 novembre, condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 con tantissimi ospiti e interviste ritratto.

Gli ospiti di sabato

A Verissimo intensa intervista per Giada de Blanck, che ricorderà, per la prima volta in tv, la sua adorata mamma, Patrizia de Blanck, scomparsa lo scorso febbraio. Silvia Toffanin accoglierà il grande campione di boxe Clemente Russo, detto Tatanka, che a 5 anni dal ritiro, sabato scorso è tornato sul ring. A Verissimo il ritratto di Rodrigo Guirao, l’attore argentino protagonista con Francesca Chillemi della terza stagione della serie su Canale 5 'Viola come il mare'. Inoltre, saranno ospiti con i loro racconti personali Stefania Orlando e Orietta Berti, in veste di scrittrice. Infine, sarà in studio, Barış Aytaç l’attore che interpreta il personaggio di Caner nella serie di Canale 5 'Forbidden fruit'.

Gli ospiti di domenica

Per la prima volta a Verissimo sarà ospite un vero orgoglio italiano, Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III. Inoltre, saranno ospiti: la nota criminologa Roberta Bruzzone, uscita con il libro 'La legge dei padri', Cristiano Malgioglio e Paola Caruso.

E ancora, spazio alla storia di un’amicizia che dura da più di 30 anni, quella tra Sabrina Salerno e Mietta. Infine, a Verissimo tutto il dolore di Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre.