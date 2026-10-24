Appuntamento oggi con Verissimo su Canale 5 per la puntata in onda alle 16.30. Nel salotto di Silvia Toffanin, oggi sabato 24 ottobre, spazio alla musica con Levante, con il nuovo album dal titolo 'Dell’amore il fallimento e altri passi di danza'.

Dopo anni di buio e dolore, la serenità ritrovata di Claudia Galanti. Si torna a parlare di Temptation Island con Gabriele, protagonista di una tormentata relazione con Sara. In studio anche l’ex schermidore azzurro Aldo Montano e Erdal Ozyağcılar, attore molto celebre in Turchia e in Italia conosciuto per il ruolo dello spietato Hasan Ali nella serie Forbidden Fruit.

Silvia Toffanin incontrerà quindi Carmela e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto lo scorso 3 ottobre in seguito a un tragico e misterioso incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano.