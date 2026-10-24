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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp dell'Australia - Diretta

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Nuovo appuntamento per il motomondiale dopo il trionfo di Bezzecchi a Mandalika

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
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24 ottobre 2026 | 05.25
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal weekend del Gp d'Indonesia, il Motomondiale si sposta a Phillip Island per il Gp d'Australia e oggi, sabato 24 ottobre, tocca alla gara Sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marco Bezzecchi e dell'Aprilia a Mandalika, dove ha preceduto altre tre moto di Noale, quelle di Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. In pole position Marc Marquez.

La gara è in programma domani, domenica 25 ottobre, alle 4 ora italiana.

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