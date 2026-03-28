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Verissimo oggi 28 marzo, ospiti e anticipazioni

In onda su Canale 5 alle 16.30

Silvia Toffanin
Silvia Toffanin
28 marzo 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo oggi, 28 marzo 2026, alle 16.30 su Canale 5. La lista degli ospiti si apre con Valeria Mazza, ex top model argentina ora conduttrice tv. In studio, i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio, primi eliminati nel serale di Amici, il talent creato da Maria De Filippi. Silvia Toffanin accoglierà quindi i Fortuna Five, i cinque ragazzi che compongono la band del game show condotto da Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna. In studio ecco Mercedesz Henger: la figlia di Eva Henger, da poco diventata mamma, presenterà al pubblico la sua piccola Aurora. Infine, intervista di famiglia per Filomena Mastromarino, che ha detto da tempo addio al nome d'arte Malena e alla carriera di pornostar, e sua mamma Francesca.

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