Raoul Bova sarà ospite oggi, domenica 14 settembre, a Verissimo. Si tratterà della prima intervista pubblica rilasciata dall'attore dopo lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto negli ultimi mesi.

Al centro dello scandalo, l’attore, la giovane modella Martina Ceretti, e una serie di messaggi vocali privati, divenuti virali dopo la loro pubblicazione nel podcast 'Falsissimo' di Fabrizio Corona lo scorso 21 luglio.

La pubblicazione

Tutto è iniziato con un messaggio anonimo, arrivato sul cellulare di Raoul Bova. Un avvertimento: alcuni audio compromettenti, relativi a conversazioni intime con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, potrebbero essere diffusi. Nessuna richiesta esplicita, ma un'intenzione chiara. Bova sceglie il silenzio. Il 21 luglio, però, le conversazioni vengono rese pubbliche da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. La Procura di Roma apre un'inchiesta per tentata estorsione. Le frasi pronunciate da Bova, tra cui la ormai virale "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti", hanno immediatamente fatto il giro dei social, diventando un vero e proprio tormentone.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto il 6 agosto, aprendo un’istruttoria ufficiale. L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo presentato dall’attore, assistito dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera, e ha emesso un avvertimento nei confronti di tutti i potenziali utilizzatori dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata dell’attore, ribadendo che la loro ulteriore diffusione potrà comportare l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche di carattere sanzionatorio.

Il marchio registrato

Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, il 5 agosto Bova ha depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi pronunciate nel messaggio vocale inviato alla modella e diffuso da Fabrizio Corona, diventando virale: "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti".

L'espressione è stata registrata sia nella sua forma integrale sia nella sola versione "occhi spaccanti". Le domande coprono un'ampia gamma di settori: cosmetici, cartoleria, calzature, abbigliamento, prodotti alimentari e alcolici, oltre a servizi di consulenza e di telefonia.

Martina Ceretti, chi è

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, la modella Martina Ceretti sarebbe stata proprio la destinataria di quei messaggi vocali inviati dall’attore. Classe 2002, Ceretti ha 23 anni, è nata a Roma e si è trasferita a Milano per inseguire un sogno: quello di lavorare nella moda e, un giorno, anche nel cinema. Un volto fresco e giovane, che si muove tra set fotografici, lezioni di canto e studi universitari.

Alta, elegante, sguardo profondo e riservato. Martina Ceretti è una modella dell’agenzia Fashion Model di Milano. Oltre alla carriera nel mondo della moda, ha portato avanti anche un percorso accademico: si è laureata in Filosofia lo scorso anno, e ha raccontato di voler continuare a studiare canto. "Vorrei riprendere a fare lezioni – ha detto in un’intervista al Corriere dello Spettacolo nel 2024 – perché aiuta molto ad ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone".

In passato, Ceretti ha anche partecipato a un videoclip musicale di Eros Ramazzotti, che la stessa Martina ha dichiarato essere stata un’esperienza stupenda. Sempre al Corriere aveva rivelato di avere una grande passione per la cucina ma allo stesso tempo ama tenersi in forma: “Il mio segreto è… mangiare piatti di pasta al pesce: chi mi cucina le linguine all’astice, conquista il mio cuore!”, ha detto.

Secondo quanto dichiarato da Corona, inoltre, la modella avrebbe avuto brevi frequentazioni con il conduttore Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali. Relazioni mai confermate ufficialmente e che lei stessa non ha mai commentato.

Il rapporto con Raoul Bova, invece, sarebbe nato su Instagram, da un semplice scambio di messaggi.

Rocío Muñoz Morales

L’altra protagonista involontaria della vicenda è Rocío Muñoz Morales. L'ex compagna dell'attore Raoul Bova, madre delle sue due figlie, si è trovata, suo malgrado, invischiata in uno scandalo che, da semplice gossip, rischia di approdare nelle aule di tribunale. La sua reazione è stata ferma, silenziosa. Nessuna intervista, nessuna smentita o sfogo. Solo qualche parola pronunciata durante la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo, in occasione del Filming Italy Venice Award, evento collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia.

"Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?", ha risposto all'Adnkronos. Poi, in una dichiarazione più intima: "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri una forza che non sapevi di avere. Sono una donna coraggiosa".