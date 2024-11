Rózsa Tassi sarà ospite oggi, sabato 16 novembre, a Verissimo. L'attrice ed ex modella torna nel salotto di Silvia Toffanin, ma questa volta da sola, per raccontare la sua storia. L'appuntamento con il talk show del weekend è alle 16:30 e si replicherà domani, 17 novembre, alle 16, sempre su Canale 5.

Chi è Rózsa Tassi?

Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi, è sposata con Rocco Siffredi da più di trent'anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano, nato nel 1996 e tre anni dopo Rosa ha dato alla luce, Leonardo Tano. A Verissimo oggi Rózsa torna per raccontare se stessa: la vita di una donna forte, elegante e innamorata della sua famiglia.

Nata a Szolnok, in Ungheria, il 29 giugno 1972, Rózsa Tassi ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. A Cannes, nel 1993 è testimonial di una linea erotica durante gli Hot d'or, e proprio in quell'occasione conosce Rocco Siffredi, che poco dopo diventerà suo marito e padre dei suoi due figli. Nel 1994 i due si sposano a Budapest e nel 1996 nasce il primogenito Lorenzo, che tre anni dopo avrà un fratello: Leonardo.

Rózsa Tassi, ospite a Verissimo insieme al marito, aveva raccontato com'è stato per lei essere la moglie di Rocco Siffredi: "Io vedevo lui, la persona, e non quello che fa. Vedevo il suo come un lavoro ed ero innamorata di lui. All'inizio non è stato facile per i pregiudizi. Ho sofferto quando mi hanno rifiutato alcuni lavori perché ero sua moglie".