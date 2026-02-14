circle x black
Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

14 febbraio 2026 | 06.45
Redazione Adnkronos
Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 14 febbraio, e domani, domenica 15 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di oggi

A Verissimo prima intervista in studio per il giovane attore, di grande talento, Saul Nanni, al cinema con il film La gioia. E ancora, gli splendidi 40 di Melissa Satta, le intense emozioni di Marina La Rosa e la storia del coreografo e regista Luciano Cannito.

Infine, il meraviglioso progetto di vita di Luca Trapanese, padre di Alba, una bimba con sindrome di Down che ha adottato, da single, nel 2018.

Gli ospiti di domani

Silvia Toffanin accoglierà con la sua energia, talento e storia personale, la grande Rita Pavone. Alla vigilia di un compleanno importante, sarà ospite Fiordaliso.

E ancora, prima intervista di coppia per Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro. Inoltre, saranno in studio: Rosita Celentano e Rossella Brescia. Spazio poi al primo anno d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata nella casa del Grande Fratello.

Infine, la dolorosa testimonianza e la ricerca di verità di Sabrina e Luca, i genitori di Alex Marangon, il venticinquenne morto nel giugno del 2024, in provincia di Treviso, in circostanze ancora poco chiare.

