Verissimo, ospiti e interviste di oggi sabato 8 novembre

L'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

Verissimo - fotogramma/ipa
08 novembre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
Verissimo torna su Canale 5 per due nuove puntate condotte da Silvia Toffanin oggi, sabato 8 novembre, e domani domenica 9 novembre.

Gli ospiti di sabato

Silvia Toffanin accoglierà, per un’intervista ritratto, l’attrice Amanda Sandrelli. Eliana Michelazzo sarà ospite a Verissimo per raccontare come la sua vita sia cambiata negli ultimi anni. L’ex agente di Pamela Prati, dopo una lunga vicenda giudiziaria, è stata recentemente assolta dall’accusa di coinvolgimento di un minore nel noto e caso del 'Prati-gate'.

Inoltre, in studio, il nuovo capitolo di vita, ricco di emozioni, di Raffaella Fico, il percorso di Filomena Mastromarino (Malena) e le tante prove superate da Patrizia Pellegrino.

Infine, sarà ospite del talk Burak Tozkoparan, l’attore turco che nella serie di Canale 5 'La notte nel cuore' interpreta Cihan.

Gli ospiti di domenica

A Verissimo Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre su Canale 5, con lo show dal titolo 'Gigi e Vanessa insieme'.

In studio i mille talenti e i nuovi progetti di un artista con quarant’anni di carriera: Max Giusti.

Inoltre, l’ironia e l’umanità di Valentina Persia, le emozioni di Fiordaliso e la storia, tra luci e ombre, di Leopoldo Mastelloni.

E ancora, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi, con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio.

Infine, in studio la tragica testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018, quando, l’allora marito, il carabiniere Luigi Capasso esplose alcuni colpi d’arma da fuoco contro di lei e uccise le loro due figlie, prima di suicidarsi.

