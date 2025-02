"La mamma è il mio angelo". Così Serena Brancale, ospite nello studio di Verissimo, ricorda la mamma scomparsa. La cantautrice si è raccontata per la prima volta a Silvia Toffanin, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 dove ha gareggiato con il brano 'Anema e core'.

Serena Brancale, l'amore per i genitori

Serena Brancale, con grande commozione, ha ricordato la mamma scomparsa nel 2020: "La mamma mi ha trasmesso la passione per la musica. Lei era tutto, la festa a casa. Era quella che ci spronava a studiare. Oggi è il mio angelo". Poi, ha ammesso: "La mamma oggi sarebbe felicissima per me. Lei sarebbe dietro le quinte a guardarmi e a piangere per me. Sono certa che lei c'è per me. Mi aiuta sempre a stare meglio".

E sul papà ha detto: "Lui è il mio comico preferito. Lui è immensamente orgoglioso di noi sorelle, è il nostro punto di riferimento. È un po' il mio Checco Zalone, mi dà spunti per scrivere e utilizzare il dialetto in maniera vera".

L'amore con Dario

Oltre alla famiglia, Serena Brancale ha al suo fianco un compagno, il pugile calabrese Dario Morello, campione WBC Mediterraneo. A Silvia Toffanin la cantautrice ha raccontato: "È molto rispettoso, ha molta disciplina. È felice di ogni cosa che faccio. Lui non è geloso, è entusiasta se sono sexy o se devo fargli ascoltare un brano, se mi deve dire qualcosa ha sempre il modo giusto dirlo, mi sento amata".